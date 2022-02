Os desafios para o futuro presidente, segundo Luiza Trajano

A empresária Luiza Helena Trajano, de 70 anos, foi a grande estrela do Interactive Retail Trends – Pós-NRF, evento promovido pela Gouvêa Ecosystem na última terça-feira, dia 1º. Presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, Trajano discursou para uma plateia de centenas de empresários sobre as atividades da varejista e as mudanças impostas pela pandemia de Covid-19 ao comércio nos últimos dois anos. Com ênfase no trabalho social da companhia, a empresária destacou o programa de trainee voltado para negros, que está na segunda turma, e vaticinou dificuldades para as empresas que não colocarem ações envolvendo a sigla ESG como prioridade.

Em entrevista a VEJA, após seu discurso no evento, Trajano defendeu a inovação e o empreendedorismo como fatores a superar os percalços macroeconômicos do país. “As empresas precisam inovar, entrar em contato com o consumidor, estar atentas ao seu time de vendedores. Acho que é o que se exige mais do que nunca em um mundo pós-Covid”, disse ela. Questionada sobre como os últimos avanços da taxa básica de juros dificultam uma retomada mais robusta da economia, a empresária entende que é um “mal necessário”. “Para conter a inflação, os juros precisam estar alto. A inflação não é boa para ninguém. Infelizmente, impacta diretamente o investimento das empresas e tudo mais, mas a gente acredita e torce para que seja por pouco tempo.”

Para Trajano, que vira e mexe se vê cotada para cargos políticos, devido a sua influência e aceitação pública, os principais desafios para quem ganhar a próxima eleição presidencial em 2022 serão o “desenvolvimento econômico do país”, com foco na geração de empregos, e a diminuição da desigualdade social. “Vai ser um desafio para qualquer um deles que venha a vencer”, afirma ela. Ela ressaltou, ainda, que o momento é de união e defendeu o empenho do ministro das Comunicações, Fabio Faria, no leilão da quinta geração de tecnologia móvel do país. Segundo ela, a nova tecnologia tende a beneficiar o varejo, sobretudo com a venda de serviços, e avançar a integração com o universo digital dentro das lojas físicas.