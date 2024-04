Livro Bege: EUA registram expansão modesta da economia e da inflação

O Livro Bege do Federal Reserve, um documento essencial para as decisões de política monetária dos Estados Unidos, apontou para uma expansão econômica leve a modesta em grande parte do país, com dez dos doze distritos registrando avanços desde o final de fevereiro. O dado sugere que a economia americana segue aquecida, dificultando a tarefa do banco central americano em iniciar o ciclo de corte nos juros.

Os aumentos de preços permaneceram modestos, mantendo-se praticamente no mesmo ritmo observado no relatório anterior. Essa estabilidade pode ser interpretada positivamente, já que não houve uma escalada de preços; no entanto, ela também reflete a contínua dificuldade de ancorar a inflação à meta desejada de 2%. Esse cenário sugere um equilíbrio delicado no controle inflacionário, em que os esforços para atingir a estabilidade de preços ainda não alcançaram o sucesso pleno desejado pelas autoridades monetárias.

No mercado de trabalho, houve um crescimento lento, porém, positivo, em empregos, com nove distritos reportando pequenos aumentos de contratações. Quanto aos salários, a maioria dos distritos observou um crescimento moderado, alinhando-se gradualmente às médias históricas, o que sugere uma normalização após os picos observados durante a pandemia. Os gastos dos consumidores, por sua vez, permaneceram estáveis, com variações entre os distritos e diferentes categorias de gastos, destacando uma cautela contínua com despesas não essenciais devido à alta dos preços.