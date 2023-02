Lira cria grupo de trabalho para dar parecer sobre a reforma tributária

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) autorizou nesta quarta-feira, 15, a criação de um grupo de trabalho para debater a proposta de reforma tributária. O prazo do colegiado é de 90 dias e renovável por mais 90.

Na mesa, está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45, do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), com base nos estudos do atual secretário especial para a reforma tributária, Bernard Appy. A PEC tem como objetivo simplificar a tributação de bens e consumo, unificando impostos federais, estaduais e municipal em um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), modelo em vigor nas grandes economias. A primeira reunião do grupo deve ocorrer depois do feriado de Carnaval.

Segundo o despacho de Lira, a comissão é formada por doze deputados. O colegiado será coordenado por Reginaldo Lopes (PT-MG) e tem como relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que já trabalhava na proposta na legislatura anterior. Ribeiro chegou a apresentar em 2021 um parecer sobre o texto. O relatório está e plenário para discussão após Lira encerrar a comissão mista que discutia o tema.

Além dos dois parlamentares, também formam a comissão os deputados Saullo Vianna (União-AM), Mauro Benevides Filho (PDT-CE), Glaustin da Fokus (PSC-GO), Newton Cardoso Junior (MDB-MG), Ivan Valente (PSOL-SP), Jonas Donizette (PSB-SP), Sidney Leite (PSD-AM), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), Vitor Lippi (PSDB-SP) e Adail Filho (Republicanos-AM).