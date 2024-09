Leilão da Receita terá iPhone a partir de R$ 1,4 mil e SUV de R$ 70 mil

No dia 30 de setembro deste ano, a Receita Federal realizará mais um leilão com 160 lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo. O evento acontecerá de forma eletrônica, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico, cujo acesso se dá via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

Entre os itens disponíveis estão celulares, eletrônicos, veículos e peças para circulação ou sucata, eletrodomésticos, roupas, artigos esportivos, relógios, utensílios domésticos, entre outros. Os lotes com maior destaque são o 121, 122 e 123, com um iPhone 14 Pro Max com lances a partir de 1,4 mil reais, e o 154, com Ford Fiesta disponível a partir de 10,8 mil reais. O SUV Corolla Cross com lance a partir de 70 mil reais também chama atenção, já que o preço do modelo na tabela Fipe é de 136 mil reais.

No edital do leilão há informações sobre quais cidades do estado estão localizados os lotes para visitação. Esses visitantes poderão conhecê-los somente em dias úteis e mediante agendamento, de 18 a 26 de setembro. A quem interesse participar do evento, o período de recebimento de propostas vai das 8h do dia 23 até as 18h do dia 27 de setembro. A sessão para lances está prevista para às 10h do dia 30 deste mês.