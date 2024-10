Leilão da Receita Federal terá iPhone a partir de R$ 300 e carros a R$ 7,2 mil

A Receita Federal anunciou mais um de seus leilões regionais para o dia 5 de novembro deste ano, em uma terça-feira. O evento contará com 129 lotes de itens apreendidos pela instituições ou abandonados pelos seus ex-usuários, incluindo smartphones, carros, acessórios, roupas, artigos esportivos, instrumentos musicais e outros dispositivos eletrônicos. Os lotes são fechados, o que implica que cada lance deve ser feito em conjunto para todos os objetos dentro de um determinado lote. Os maiores destaques são:

Lote 4: iPhone 11 a partir de 300 reais;

Lote 74: MacBook com lance mínimo de mil reais;

Lote 77: notebook Dell a partir de 300 reais;

Lote 88: caminhonete Iveco Daily com lance inicial de 42 mil reais;

Lote 101: dois veículos Fiat Palio, com lances iniciais de 7,2 mil reais.

O valor do lote mais barato é de 10 reais, que contempla resíduos de placas eletrônicas, enquanto o mais caro é de 1,2 milhão de reais, que inclui milhares de displays para celulares. Os interessados têm a oportunidade de visitá-los, seja na capital de São Paulo ou nas unidades de Barueri, Guarulhos, Jacareí, Sorocaba, entre outras. As visitações ocorrem mediante agendamento prévio e estarão disponíveis entre 25 de outubro a 1º de novembro. A partir daí, começam também as propostas financeiras dos participantes do leilão, que serão os lances iniciais no dia 5 do próximo mês.

Como participar?

Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem integrar o evento. No caso de pessoas físicas, ela deve ser maior de 18 anos, ter CPF e possuir o selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema digital do Gov.br. Para pessoas jurídicas, é necessário ter um cadastro regular no CNPJ e que o responsável ou procurador da empresa tenha o selo de confiabilidade Prata ou Ouro. Em seguida, é necessário acessar o Sistema de Leilão Eletrônico pelo e-CAC, selecionar o edital 0800100/000005/2024 da Receita Federal, escolher o lote desejado, incluir a proposta e garantir que o valor oferecido seja superior ao mínimo estabelecido.

Segundo a instituição, o leilão acontecerá de forma online no site do Fisco. Ao arrematar algum bem, o pagamento do valor acordado deverá ser pago em até um dia útil, ou nos sete dias seguintes com acréscimo de multa. Caso o pagamento não seja efetuado, as punições incluem multa de 20% do valor mínimo do lote e impedimento de participar de licitação pública. O prazo para retirada dos itens é de 30 dias corridos na sede da Receita Federal em que eles se encontram. Caso não sejam buscados, eles serão considerados abandonados e seguirão para outro leilão. Mais informações se encontram no edital do leilão.