Lei permite atualizar valor de imóvel com imposto menor; saiba regras

Uma das fontes de compensação da desoneração da folha de pagamento, sancionada pelo presidente Lula nesta semana, será a arrecadação com impostos pagos a partir da atualização do valor de imóveis.

Para estimular os contribuintes a pagarem um tributo voluntário nos próximos 90 dias, a lei prevê descontos no imposto de renda pago com a futura venda do imóvel. A atualização é mais vantajosa para quem pretende vender o imóvel após um período mais longo. É que quanto mais tempo entre a atualização e a venda, maior o desconto concedido pelo “leão”.

Atualmente, pessoas físicas pagam entre 15% e 22,5% de Imposto de Renda sobre o ganho de capital, que é a diferença entre o valor de compra e o de venda do imóvel e as empresas até 34%.

Com a nova regra, se optarem pela atualização, as pessoas físicas pagariam 4% sobre a valorização do imóvel nos próximos 90 dias, enquanto as empresas arcarão com 6% de Imposto de Renda e 4% de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

A Receita Federal ainda definirá os procedimentos para realizar a atualização dos valores dos imóveis, mas o prazo de 90 dias para efetuar o pagamento dos tributos já está em contagem, encerrando-se em 15 de dezembro de 2024.

Conforme a tabela abaixo mostra, quanto mais tempo passar entre a atualização do valor do imóvel e sua venda, maior será o percentual de desconto aplicado ao cálculo do ganho de capital, chegando a 100% após 180 meses (15 anos):

Percentual de Cálculo (%) Período entre a Atualização e a Venda 0% Até 36 meses 8% Após 36 meses e até 48 meses 16% Após 48 meses e até 60 meses 24% Após 60 meses e até 72 meses 32% Após 72 meses e até 84 meses 40% Após 84 meses e até 96 meses 48% Após 96 meses e até 108 meses 56% Após 108 meses e até 120 meses 62% Após 120 meses e até 132 meses 70% Após 132 meses e até 144 meses 78% Após 144 meses e até 156 meses 86% Após 156 meses e até 168 meses 94% Após 168 meses e até 180 meses 100% Após 180 meses