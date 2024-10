Lançamentos imobiliários do litoral norte de SC têm crescimento de 569%, aponta Vetter

O cenário imobiliário nacional vem registrando expressivos números e contando com otimismo, investimentos e modernização em seu mercado em 2024. Hoje, a região que mais se destaca no setor é o litoral norte de Santa Catarina, sobretudo as cidades de Penha e Balneário Piçarras, que atraem, para além de turistas, novos moradores de todo o globo. Segundo um estudo realizado pela empresa de inteligência Brain, o município que aloca o Beto Carrero World teve crescimento de 569% em seus lançamentos imobiliários no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período em 2023. O valor geral de vendas (VGV) de imóveis na mesma comparação aumentou em 610%.

A pesquisa também informa que 39% das buscas por novos imóveis na área priorizam o luxo e o alto padrão. Uma das incorporadoras catarinenses à frente desse mercado é a Vetter, cujos empreendimentos são, em sua totalidade, residenciais, altos e luxuosos, com três ou quatro apartamentos por andar que chegam a 563 metros quadrados. Seu mais recente anúncio foi o edifício Royal Bay, com construção em Penha, que conta com vista para o mar e unidades entre 242 e 522 metros quadrados. Segundo Maicon Oliveira, diretor Comercial e de Operações da empresa, aproximadamente 70% dos apartamentos já foram vendidos, mesmo com entrega prevista para o final de 2029.

“São raros os lugares do Brasil em que o prédio inteiro é vendido antes de ser terminado. Isso, para nós, é bem normal”, comenta Maicon. “Esse cenário realmente mostra o quanto o mercado está próspero e aquecido e quantas pessoas estão buscando estabelecer-se nesta região”. O diretor ainda explica que, após a pandemia de covid-19, muitos brasileiros com boas condições financeiras passaram a trabalhar modelo home office e, consequentemente, conseguiram realizar o seu desejo de morar na praia. Além disso, Penha tem sido alvo de investimentos em infraestrutura, saneamento e serviços públicos, atraindo ainda mais investidores. Com isso, a taxa de valorização dos imóveis da Vetter se encontra a 20% ao ano.

O empreendimento Royal Bay é equipado com 40 pavimentos e três unidades por andar, divididas entre unidades tipo, unidades diferenciadas com sacadas estendidas, Beach House, Beach House Duplex e cobertura duplex. Os apartamentos possuem vários diferenciais, como biometria, portas laqueadas, persianas motorizadas e aquecimento de água a gás em todas as torneiras. As áreas de lazer sofisticadas com mais de 2,3 mil metros quadrados também se destacam. Há, por exemplo, piscina climatizada com borda infinita, deck molhado, hidromassagem, espaço para fogueiras e horta comunitária. Além desse projeto, a companhia está trabalhando em outros dez conjuntos residenciais, que serão entregues até 2028.

As demais obras também estão sendo levantadas em Penha ou em Balneário Piçarras, que tiveram suas populações aumentadas em 33% e 58%, respectivamente, no ano passado em relação a 2022. “São locais que proporcionam grande qualidade de vida. Misturam um estilo de vida urbano e bem estruturado com paisagens propícias para o descanso e o lazer”, diz a diretora de Comunicação e Marketing da Vetter, Ianaê Oliveira. Próxima, Balneário Camboriú representa no momento o metro quadrado mais caro do Brasil, chegando a 76.783 reais, segundo a incorporadora. “A tendência dos dois outros municípios em destaque é seguir o mesmo caminho”, afirma Maicon. Com base no land bank atual, a Vetter tem VGV potencial de 1,5 bilhão de reais até 2028.

Outro ponto destacado pelos diretores é que seus prédios não possibilitam o contrato de locação de curto período, o que impede aluguéis de temporada a fim de garantir a maior segurança e a convivência social entre os proprietários. “Isso eleva muito o cuidado com o condomínio, porque todos dentro do prédio são proprietários ou familiares”, ressalta o diretor comercial e de operações. “Assim, as áreas comuns precisam de muito menos manutenção e têm muito menos problemas”. Devido a todos esses aspectos, os projetos também atraem um maior número de investidores. Maicon destaca, por fim, que esses profissionais consideram os negócios com a incorporadora altamente rentáveis e dinâmicos.