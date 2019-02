Keppel, de Cingapura, fecha contrato com Sete Brasil

Por Altamiro Silva Júnior

São Paulo – A Keppel Corporation, de Cingapura, anunciou nesta quinta-feira um contrato de US$ 809 milhões para desenvolver e construir uma sonda de perfuração semi-submersível para a Urca Drilling, uma unidade da Sete Brasil Participações.

A sonda, desenhada para perfurar águas profundas das costas brasileiras, africana e do Golfo do México, será entregue no quarto trimestre de 2015.

Com peso de 45 mil toneladas, a sonda tem 108 metros de extensão. Nela, podem trabalhar e se acomodar até 160 pessoas. “A sonda tem como objetivo apoiar a exploração dos estimados 50 bilhões de barris das reservas do Brasil em águas profundas”, destaca comunicado da empresa à imprensa.

A Keppel é a maior construtora de sondas de perfuração do mundo. Com mais essa encomenda, o total de ordens da empresa chega a US$ 9,8 bilhões este ano.

A Sete Brasil foi criada no final do ano passado para administrar as sondas de exploração do pré-sal. Tem como sócios a Petrobras, fundos de pensão com a Previ (dos funcionários do Banco do Brasil) e instituições financeiras, como o Bradesco.