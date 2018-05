Itaú lança versão internacional de cartão de crédito rival do Nubank

O Itaú lançou a versão internacional do Credicard Zero, seu cartão concorrente do Nubank. O diferencial é que o cartão não cobra taxa de anuidade. Quem já tem a versão nacional poderá solicitar o novo plástico sem custo pelo aplicativo. Uma das inovações é que o cartão terá versão vertical, diferentemente dos tradicionais que são horizontais.

Todo o atendimento é feito de forma digital, e os clientes contam com descontos em empresas parceiras. Além disso, a instituição financeira disponibiliza um cartão virtual e três cartões adicionais, também sem cobrança de taxa.

O aplicativo possibilitará acesso a descontos de até 125 reais em sites de parceiros, entre eles Casas Bahia, Extra, Ponto Frio, Natura, Netshoes, Zattini.

E, assim como os demais clientes da bandeira, o Credicard Zero dá acesso à venda antecipada, 15% de abatimento na compra de ingressos e guichês e entradas exclusivos no Credicard Hall.

A atribuição de limite é feita de acordo com o perfil de cada cliente. O limite oferecido aos clientes varia de 1.000 reais a 35.000 reais.