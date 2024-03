IR 2024: Pré-preenchida e opção por Pix dão prioridade na restituição

A declaração pré-preenchida traz informações de rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais que são carregadas automaticamente, sem a necessidade de digitação. O contribuinte, no entanto, deve conferir os dados conforme documentos como informes de rendimentos.

A pré-preenchida Receita se baseia na Declaração de Imposto Retido na Fonte (Dirf) das pessoas jurídicas, empresas do ramo de imóveis e de prestadores de serviços de saúde. São usadas também as informações do contribuinte da declaração passada.