IPCA e regulamentação reforma tributária impulsionam a bolsa brasileira

A Câmara dos Deputados pode votar nesta quarta-feira a regulamentação da reforma tributária , proposta que simplifica a cobrança de impostos no Brasil. A pressa em tirar o projeto do papel é uma notícia positiva para a economia brasileira, e acaba servindo como combustível para a bolsa brasileira, que recuperou o patamar de 127 mil pontos, visto pela última vez em maio.

Isso após um junho sombrio, marcado por um aumento da incerteza entre investidores e uma desvalorização significativa do real. O mercado financeiro apostava em maior leniência do governo com as contas públicas e aumento da inflação.

Nesta quarta, o IBGE divulga o IPCA de junho, com a expectativa de que os preços tenham desacelerado para 0,32% (0,46% em maio).

Nos Estados Unidos, os futuros das bolsas americanas começam mais um dia em alta, apontando para novos recordes. Investidores acompanham a continuidade do depoimento de Jerome Powell aos deputados americanos, enquanto esperam por indícios sobre a queda de juros por lá. Ontem, Powell afirmou que o mercado de trabalho desacelerou de forma substancial, com aumento da taxa de desemprego. Em junho, ela voltou a ficar acima de 4%.

O Fed tem duplo mandato, de manter a inflação em 2% ao ano enquanto persegue o nível máximo de emprego. O aumento na desocupação, portanto, abre espaço para a queda de juros. No entanto, o presidente do BC americano se esquivou de oferecer pistas sobre o início dos cortes, que investidores esperam para setembro.

Esse otimismo com a queda de juros nos EUA tem ajudado outros mercados também. O sinal é positivo na Europa nesta quarta, e a bolsa de Tóquio renovou o seu recorde durante a madrugada.

Agenda do dia

9h: IBGE divulga IPCA de junho

10h: CCJ do Senado deve votar PEC que concede autonomia financeira e orçamentária ao BC

11h: Jerome Powell testemunha na Câmara

14h30: BC divulga fluxo cambial semanal

15h30: Michelle Bowman e Austan Goolsbee, do Fed, falam em evento

20h30: Lisa Cook (Fed) discursa sobre inflação global