Investimentos emplacam quarto trimestre consecutivo de crescimento

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) cresceu 2,1% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 3. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a alta é de 10,8%.

Com a alta de 2,1% ante o segundo, emplacaram quatro trimestres seguidos de avanços nessa base de comparação. É a mais longa sequência positiva desse tipo desde 2011. Entre julho e setembro, o PIB avançou 0,9%, em linha com as expectativas.

A taxa de investimento foi de 17,6% do PIB no período, um número melhor do que os 16,4% registrados no terceiro trimestre de 2023. O número é o maior para o período desde 2022 (18,3%). Já a taxa de poupança foi de 14,9%, abaixo dos 15,4% do mesmo trimestre de 2023.

Dados

O FBCF é um indicador econômico que mede os investimentos realizados em bens de capital, como máquinas, equipamentos e construções de infraestrutura. Esse dado reflete o aumento da capacidade produtiva de uma economia ao longo do tempo. Este é um componente essencial do PIB, pois revela não apenas o crescimento da capacidade produtiva do país, mas também o grau de confiança dos empresários em relação ao futuro.

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Segundo o IBGE, o crescimento expressivo em relação ao mesmo período do ano anterior é atribuído ao aumento na importação de bens de capital, na produção doméstica desses bens, no crescimento do ramo de desenvolvimento de softwares e do bom desempenho do setor de construção.