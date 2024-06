Atingida por enchentes, Porto Alegre tem a maior inflação entre capitais

A inflação do país em maio acelerou para 0,46%, puxada pelo preço dos alimentos. Porém, a pressão dos preços foi mais alta no Rio Grande do Sul. Segundo os dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, 11, Porto Alegre foi a capital brasileira com maior variação de preços para o período: 0,87%.

Segundo o instituto, as chuvas no estado pressionaram os preços de alguns produtos e serviços. As principais altas foram da batata-inglesa (23,94%), do gás de botijão (7,39%) e da gasolina (1,80%).

A alta dos alimentos, aliás, influenciou a inflação em todo o país. Grande produtor de alimentos, o Rio Grande do Sul sofre com os efeitos das chuvas que atingiram 441 municípios gaúchos.

Continua após a publicidade

A pesquisa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) coleta preços em 16 capitais brasileiras. O INPC, índice que capta a variação da inflação para famílias com renda entre um e cinco salários mínimos foi ainda mais alto e ficou em 0,95%.

Pesquisa

As chuvas impactaram não só os preços no Rio Grande do Sul como a própria coleta da pesquisa do IBGE. Segundo o instituto, a coleta de preços na modalidade remota foi intensificada, permanecendo, também, a coleta em modo presencial quando possível. O percentual coletado na modalidade remota, por telefone ou pela internet, que estava em torno de 20%, passou para aproximadamente 65% em decorrência da situação extraordinária observada em maio.

Segundo o instituto, nem todos os subitens puderam ser coletados por telefone ou pela internet, como foi o caso de alguns subitens do item “hortaliças e verduras”. No caso do subitem “pedágio”, não foram consideradas no cálculo as praças em que a cobrança foi suspensa durante todo o período de referência da pesquisa. Aquelas em que houve cobrança de tarifa durante alguns dias do mês de referência foram apropriadas com pro rata, ou seja, distribuídos proporcionalmente pelo período de referência, no cálculo da inflação do subitem.