‘Inflação do aluguel’ desacelera em janeiro, diz FGV

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) desacelerou para 0,76% em janeiro, ante 0,89% em dezembro do ano passado, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com isso, o indicador usado em contratos de aluguel acumula deflação de 0,41% no acumulado de 12 meses até janeiro.

A desaceleração da alta do IGP-M entre dezembro e janeiro foi provocada pelo arrefecimento dos preços no atacado. Em 12 meses, o Índice de Preços ao Produtor Amplo acumula queda de 2,34%.

Esse alívio foi resultado tanto do decréscimo da taxa dos produtos agropecuários medidos pelo IPA Agrícola (0,83% para 0,17%) quanto dos itens industriais, mensurados pelo IPA Industrial (1,37% para 1,15%).

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) teve redução no ritmo de alta, indo de 1,24% para 0,91%. Houve alta no Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), de 0,30% para 0,56%, e no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), que foi de 0,14% para 0,28%.