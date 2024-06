Importação crescente de pneus da Ásia coloca indústria local em alerta

A Ásia está invadindo o mercado brasileiro de pneus, tirando espaço dos fabricantes locais. De 2017 a 2023, as vendas de pneus produzidos aqui caíram 18%. Já as importações de países como China, Vietnã e Malásia subiram 117%. Com base em dados da Receita Federal, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos concluiu que enfrenta uma concorrência desleal. Os pneus chegam da Ásia com preços inferiores ao custo de produção no Brasil, sendo que metade deles é vendida por menos do que vale a matéria-prima. A entidade reivindica que o governo adote medidas de proteção como o aumento das tarifas de importação. O Brasil conta hoje com onze fabricantes do produto, que empregam 32 000 trabalhadores diretos.

Publicado em VEJA, junho de 2024, edição VEJA Negócios nº 3