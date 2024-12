Ibovespa tenta acompanhar NY e fechar sexta-feira em alta

O Ibovespa tenta fechar a semana com algum sinal de esperança, isso após ter registrado tombo de 2,74%, a maior queda em um dia desde 2 de janeiro de 2023. Foi a reação previsível do mercado financeiro à subida firme da Selic, isso enquanto o pacote de corte de gastos patina no Congresso.

A notícia positiva é que a agenda fraca e o viés de alta podem ajudar os investidores brasileiros. Os futuros americanos avançam nesta manhã, mesmo sinal dos principais índices europeus. Por outro lado, a Ásia fechou em baixa expressiva. O EWZ, que representa a bolsa brasileira em Nova York, avança tímido 0,04%.

Do lado das commodities, o petróleo sobe para a faixa de US$ 74, enquanto o minério voltou a cair. Após os dias de comemoração com o anúncio de mais estímulos econômicos na China, o mercado financeiro viveu uma trégua no fechamento da semana, o que pode dificultar a recuperação do Ibovespa.

Entre os indicadores, logo mais às 9h, o BC divulga o IBC-Br, índice de atividade econômica do país, em meio ao receio de que ele comece a desacelerar bem antes de as subidas da Selic começarem a surtir o efeito de controle da inflação. Isso significaria contrair uma economia que cresce a taxas de 3% ao ano.

Mais tarde, haverá ainda a publicação do Prisma Fiscal, uma espécie de Boletim Focus da Fazenda.

Agenda do dia

9h: BC anuncia IBC-Br de outubro

9h: IBGE divulga produção industrial regional de outubro

10h: Fazenda publica boletim Prisma Fiscal

