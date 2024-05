Ibovespa tem viés de alta no primeiro pregão de maio

O Bradesco divulgou uma queda de 1,6% no lucro líquido do primeiro trimestre do ano, quando comparado com igual período de 2023, mostrando que o inferno astral da instituição financeira ainda não foi superado. No ano passado, o banco de Osasco trocou de forma abrupta o seu CEO, na esteira de uma sequência de resultados decepcionantes e alta acelerada na inadimplência.

O lucro fechou o 1º tri em 4,21 bilhões de reais. A margem financeira (a principal fonte de receita de um banco) recuou 9%. E o ROE, que é o indicador de rentabilidade da operação, fechou em 10%, a metade do que o banco costumava entregar a seus acionistas. No acumulado do ano, as ações do Bradesco recuam 20%.

Nesta manhã, as negociações dos papéis em Nova York indicam viés de alta, isso apesar do resultado fraco. O fato é que os mercados americanos amanheceram no azul após a turbulência causada pela reunião do Fed, no dia de ontem.

O BC americano manteve as taxas de juros, como esperado. A oscilação veio da coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell. Primeiro, ele tirou da mesa a possibilidade de um novo aumento nos juros americanos, algo que investidores começaram a considerar, isso após tanta resiliência da inflação. Era uma notícia boa, e as ações chegaram a subir. Mas aí investidores refizeram as contas e não conseguiram decidir quando de fato os juros passariam a cair. É algo para o segundo semestre, isso já estava no radar, mas a pergunta é exatamente quando e quanto a taxa poderá ser reduzida.

Nisso, as bolsas fecharam a quarta no vermelho. Hoje, então, é dia de recuperação e o EWZ indica que a bolsa brasileira deverá pegar carona, isso após o feriado ter poupado a Faria Lima da montanha-russa de ontem. O ETF da bolsa brasileira em Nova York avança 0,90% no pré-mercado. O sinal positivo também pode ser atribuído a melhora na percepção de risco brasileiro pela agência Moody’s. Ontem, a empresa de classificação de risco elevou o viés do Brasil para positivo, abrindo espaço para um upgrade no futuro.

Enquanto continuam a assimilar a decisão do Fed, investidores esperam os resultados da Apple, que saem após o fechamento do mercado. A companhia tem reportado vendas mais fracas na China, o que coloca o resultado da gigante sob pressão.

Agenda do dia

8h30: Dados do setor externo de março

9h30: Pedidos de auxílio-desemprego dos EUA

9h30: Balança comercial de março dos EUA

14h: Haddad se reúne com Roberto Campos Neto em São Paulo

Balanços

Antes da abertura: WEG e Bradesco

Após o fechamento: Apple, AES Brasil, Iguatemi, Marcopolo