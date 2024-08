Ibovespa supera S&P 500 e tem alta de quase 7% em agosto

O Ibovespa decidiu aposentar o dito popular de que agosto é o mês do desgosto. O índice de ações vai fechar o mês com alta expressiva, superando e muito a valorização do S&P 500. Até o pregão de ontem, o Ibov avançava 6,95% no mês, ante subida de 1,26% do S&P 500. O Nasdaq cai 0,47%.

A surpresa com a bolsa brasileira está ligada a um retorno dos investidores estrangeiros ao mercado de ações do país. Até o dia 27 de agosto, entraram R$ 9,3 bilhões em recursos gringos, ajudando a diminuir a fuga de recursos, que agora é de R$ 27 bilhões.

E eles só voltaram porque finalmente há a perspectiva de que os juros americanos comecem a cair, com o primeiro corte já na reunião de setembro, como indicado por Jerome Powell, presidente do Fed, na sexta passada. Com juros menores dos EUA, investidores tendem a se mover em direção a mercados mais arriscados, com maior possibilidade de retorno. E, nisso, a bolsa brasileira estava barata.

Mas, para determinar não apenas o tamanho do primeiro corte, mas os próximos passos, a inflação americana continua a ser crucial. Nesta sexta, os EUA divulgam o PCE, a medida usada pelo Fed para calibrar a política monetária. Esse deve ser o fio condutor dos negócios. Os futuros das bolsas americanas sobem nesta manhã. O EWZ também avança, indicando um dia positivo para o Ibovespa.

Mas se as ações vivem uma boa fase, o mesmo não se pode dizer do real. A moeda americana é negociada acima dos R$ 5,60, o mesmo patamar do fechamento de julho e uma alta acumulada de mais de 16% no ano. Ante o excesso de volatilidade do câmbio, o BC anunciou um leilão extraordinário de US$ 1,5 bi.

Nesta sexta, investidores brasileiros têm ainda a divulgação da taxa de desemprego, indicador que tem se mostrado resiliente mesmo ante os juros altos do país.

Agenda do dia

8h30: BC divulga resultado do setor público consolidado de junho e nota de política fiscal de julho

9h: IBGE publica Pnad Contínua de julho

9h30: EUA divulgam inflação medida pelo PCE

9h: BC faz leilão de venda de dólares

11h: Campos Neto palestra em evento da XP

14h: Haddad fala em evento da Associação Brasileira de Franchising

15h30: Campos Neto fala em evento da Associação Brasileira de Franchising

18h: Haddad participa de evento da XP

Governo envia Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 ao Congresso

