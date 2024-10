Ibovespa opera sem força e dólar sobe para R$ 5,70

O Ibovespa, principal índice do B3, opera em queda nesta segunda-feira, 21, aos 130 mil pontos, acompanhando o desempenho negativo das principais bolsas globais.

O dólar, por outro lado, sobe e é negociado com alta de mais de 1%, cotado a R$ 5,70. A moeda salta com aumento das apostas do republicano Donald Trump retornar a presidência dos Estados Unidos e também pela força que o país vem demonstrando com dados indicando “pouso suave” na economia.

Por aqui, o Boletim Focus trouxe projeções mais pessimistas com elevação da inflação em 2024, sendo essa a terceira semana consecutiva de revisão pra cima. O índice no entanto pode ser menos pressionado e aprofundar menos com as commodities, que reagem ao corte das taxas referenciais de empréstimos da China.