Dólar sobe para R$ 5,79 à espera do pacote fiscal

O cenário externo mais positivo, com as principais bolsas globais demonstrando maior apetite por risco, não deve ser suficiente para impulsionar o Ibovespa nesta segunda-feira, 11. O índice segue em trajetória de queda, aos 127 mil pontos, enquanto o dólar se valoriza 1%, cotado a R$ 5,79.

Esse movimento reflete a piora das projeções econômicas do Boletim Focus, que elevou pela sexta semana consecutiva a expectativa de inflação, de 4,59% para 4,62%, e a demora na apresentação do pacote de ajuste fiscal. Esta já é a terceira semana de indefinição desde que a medida foi prometida para após o segundo turno das eleições municipais. Além disso, investidores operam com maior cautela à espera da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que será divulgada amanhã, após o colegiado ter aumentado a taxa de juros, a Selic, em 0,5%, levando-a para 11,25%. O documento é importante para sinalizar os próximos passos da condução da política monetária. Pelo Boletim Focus, o mercado espera uma nova alta de 0,5% na última reunião do ano.

As commodities também registram desvalorização, o que deve pressionar ainda mais o índice. O petróleo recua mais de 2%, enquanto o minério de ferro fechou com queda de 2,87% em Dalian, na China, em meio à frustração com o pacote de estímulos do governo chinês. Com a vitória de Donald Trump para a Presidência dos EUA, o país tenta se proteger das políticas protecionistas que podem prejudicar o crescimento econômico, já enfraquecido, e esperava uma resposta mais robusta do governo para enfrentar esse novo cenário.