Ibovespa chega aos 130 mil pontos com expectativas de alívio fiscal

O Ibovespa fechou o pregão desta segunda-feira, 4, em alta de 1,73%, atingindo 130,1 mil pontos, em um dia marcado por forte volatilidade no cenário externo. Enquanto as principais bolsas globais mostravam direções mistas, o índice brasileiro foi impulsionado pela valorização das commodities, especialmente o petróleo e o minério de ferro, que continuam a atrair fluxos significativos de capital estrangeiro. Além disso, os investidores foram animados pelas expectativas de um aguardado pacote de corte de gastos, que deve ser anunciado ainda esta semana.

A especulação ganhou força após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter cancelado sua viagem à Europa para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e finalizar os detalhes da medida. O foco do governo em ajustes fiscais trouxe um alívio momentâneo para os mercados, que temiam um descontrole nas contas públicas.

A cotação do dólar, que atingiu o segundo maior patamar da história na sexta e fechou em R$ 5,86, teve queda de 1,48% nesta segunda e encerrou o dia a R$ 5,78.

“Acredito que será uma semana de bastante volatilidade para o dólar”, comentou Rodrigo Cohen, analista de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos. “O cenário é muito incerto, com decisões importantes de política monetária tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, além da divulgação do IPCA, o índice oficial da inflação brasileira”, completou.

Continua após a publicidade

Devido às incertezas no cenário, é provável que a semana seja marcada por maior maior cautela e volatilidade. “Qualquer notícia pode movimentar fortemente o mercado”, destacou ele, apontando para o boletim Focus, que trouxe uma nova piora nas projeções para o dólar e a inflação. A deterioração das expectativas está diretamente ligada ao cenário internacional instável, com conflitos geopolíticos em curso e a aproximação das eleições nos Estados Unidos, que têm o potencial de impactar as políticas econômicas globais.

Para Sigu Souza, sócio-fundador da Ciano Investimentos, o movimento reflete mais uma correção do que uma perspectiva otimista.” O mercado que foi muito pressionado nas últimas semanas de outubro, fechando o mês no negativo. Via de regra, o que acontece hoje também é parte de uma recuperação natural”, diz. O economista acredita que o pacote de corte não atenderá as expectativas do mercado, mas que ajudou a aliviar a tensão no dia de hoje.