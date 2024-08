Ibovespa cai à espera de Caged e balanço da Nvidia

O Ibovespa opera em queda no início da tarde desta quarta-feira, 28. Por volta das 12h, o índice caía 0,44%, aos 136,2 mil pontos. O dólar avançava 0,44%, vendido a R$ 5,52. No principal índice da B3, o desempenho é puxado pelas ações do setor de mineração, que caem em bloco e têm forte peso no Ibovespa.

Na agenda macroeconômica, o ministério do Planejamento detalhou mais cedo a revisão de gastos de 25,9 bilhões de reais para 2025. Também pela manhã, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, reforçou que a autarquia não hesitará em elevar a Selic na próxima reunião do Copom caso necessário.

Durante a tarde, o mercado acompanhará a divulgação de dados do emprego do Caged.

Nos Estados Unidos, o foco está na divulgação dos resultados da Nvidia, após o fechamento do mercado. Estimativas coletadas pela Reuters preveem crescimento trimestral de 139% no lucro e de 113% na receita.