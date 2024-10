Ibovespa avança com sinais mistos nas commodities

O Ibovespa, principal índice da B3, registra alta nesta segunda-feira, 28, aos 130,9 mil pontos, em sintonia com os ganhos observados nas principais bolsas globais, impulsionado, em especial, pela valorização das ações da Vale, que reflete o avanço do preço do minério de ferro.

Apesar do movimento positivo, o mercado enfrenta pressões que podem limitar o desempenho do índice. O petróleo, por exemplo, cai mais de 5% após o ataque de Israel ao Irã, o que está levando as ações das petroleiras recuarem.

Além disso, a semana promete ser marcada por maior cautela, em razão da eleição presidencial dos Estados Unidos no próximo domingo, dia 5, além da divulgação de dados econômicos relevantes, como o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre e o Índice de Preços ao Consumidor (CPI). O dólar opera com leve queda, cotado a R$ 5,68, próximo à estabilidade.

No cenário doméstico, a agenda fiscal segue no foco dos investidores, que aguardam detalhes sobre um possível pacote de corte de gastos, após rumores de que o governo estaria preparando ajustes para conter o déficit público.