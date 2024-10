IBGE vai monitorar gastos dos brasileiros com bets

Os gastos dos brasileiros com bets serão incluídos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024/2025 que vai começar no próximo dia 5 de novembro. A pesquisa define, desde 1970, a cesta de consumo dos brasileiros e atualiza a lista de produtos e serviços que servem como base para o cálculo da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

De acordo com o IBGE, jogos de azar como loterias já estavam presentes na edição anterior da POF, feita entre 2017 e 2018. No entanto, as bets ainda não existiam no Brasil naquela época. Com o impacto crescente dessas plataformas na economia, o levantamento atual vai mensurar pela primeira vez os gastos com essas apostas. Dados recentes indicam que brasileiros gastam 20 bilhões de reais por mês com as bets nos primeiros meses do ano. Outra novidade desta edição da pesquisa, segundo o IBGE, é um módulo inédito que investigará como os brasileiros utilizam seu tempo.

Governo atualiza a lista de bets autorizadas a operar no Brasil

O governo fez uma nova atualização na lista de bets autorizadas a operar apostas de quota fixa em todo o Brasil. A autorização vale até 31 de dezembro deste ano. Agora, são 96 empresas registradas, com um total de 213 marcas. Além disso, as listas estaduais incluem 18 empresas. Confira as listas completas:

Lista Nacional

Lista Estadual

A inclusão dessas empresas na lista nacional ocorreu após o esclarecimento de questões identificadas pela secretaria durante o processo de autorização. Uma vez esclarecidas, essas empresas podem ser consideradas em período de adequação.