IBGE revisa crescimento do PIB de 2023 para 3,2%

Além dos resultados do terceiro trimestre de 2024, O IBGE revisou dados da economia brasileira do ano passado. O instituto havia divulgado antes que o PIB no ano passado tinha registrado crescimento de 2,9%. Agora, o IBGE constatou uma expansão de 3,2%.

As revisões do PIB são praxe no Brasil e também feitas por órgãos de estatística de todo o mundo. Os ajustes mais significativos costumam ocorrer justamente quando é divulgado o PIB do terceiro trimestre, momento no qual o IBGE divulga as revisões para o ano anterior.