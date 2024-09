Haddad promete pente-fino em CPF de apostadores de bets

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu um pente-fino nos CPFs de apostadores e recomendou que as pessoas retirem o dinheiro de casas de aposta online em desacordo com a legislação. ” Se você tem algum dinheiro em casa de aposta, peça a restituição já. Porque você tem direito a ter o seu valor restituído. Às vezes, o valor fica bloqueado lá pra você apostar de novo”, disse o ministro após anunciar que as bets irregulares serão bloqueadas nos próximos dias. O ministro afirmou que o pente-fino nos CPFs de apostadores será feito para acompanhar ganhos e perdas e identificar se há crimes de lavagem de dinheiro ou vício em jogos.

Até 600 sites de apostas online serão bloqueados no Brasil nos próximos dias por estarem em desacordo com a legislação aprovada pelo Congresso Nacional , segundo afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira, 30. A lista dos sites de apostas que serão retirados do ar deve ser divulgada nesta terça-feira, 1º. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) será responsável por implementar o bloqueio, que deve começar a partir do dia 11.

Segundo o ministro da Fazenda, o governo vai fortalecer a fiscalização a partir de algumas frentes, como o monitoramento das apostas por CPF, a restrição das formas de pagamento e a regulamentação da publicidade das empresas. O Google também anunciou na sexta-feira, 27, que a partir desta segunda-feira uma atualização em sua política de publicidade e só vai permitir que bets registradas no Ministério da Fazenda anunciem em sua plataforma.

“A primeira providência vai ser banir do espaço brasileiro as bets não regulamentadas. Tem cerca de 500, 600 sites de apostas que vão sair do ar nos próximos dias. Porque a Anatel vai bloquear no espaço brasileiro o acesso a esses sites. Se você tem algum dinheiro em casa de aposta, peça a restituição já. Porque você tem direito a ter o seu valor restituído. Às vezes, o valor fica bloqueado lá pra você apostar de novo”, afirmou.

Haddad também informou que algumas formas de pagamento, como o uso de cartões de crédito e o cartão do Bolsa Família, serão proibidas para apostas online. Em agosto de 2024, beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em apostas.

Continua após a publicidade

“Nada disso vai poder ser utilizado para o pagamento de apostas. E vamos acompanhar CPF por CPF a evolução da aposta e dos prêmios, pois quem aposta muito e ganha pouco, em geral está com dependência psicológica do jogo. Quem aposta pouco e ganha muito, em geral é lavagem de dinheiro”, disse.