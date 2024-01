Haddad diz que governo vai rever a faixa de isenção do Imposto de Renda

Uma nova correção na tabela do Imposto de Renda está na agenda do Ministério da Fazenda, afirmou o chefe da pasta, Fernando Haddad. Em entrevista ao programa Roda Viva, na TV Cultura, na noite desta segunda-feira, Haddad disse que pretende discutir com Lula uma revisão na tabela.

Promessa de campanha do presidente, o aumento da faixa de isenção saiu do papel em 2023, após a mudança da tabela e da primeira faixa, sem pagamento de imposto para quem recebia até dois salários mínimos (2.640 reais no ano passado). Com o aumento do piso nacional em cerca de 7%, quem recebe o equivalente a dois salários em 2024 (2.824 reais) leva a mordida mensal do leão em seu salário.

“Nós vamos fazer uma nova revisão este ano (da faixa de isenção no Imposto de Renda). Até por conta do aumento do salário mínimo, o presidente já pediu uma análise para ajustarmos a questão”, afirmou o ministro.

A tabela do imposto de renda ficou sem correção por oito anos. Em 2015, a faixa de isenção de até 1.903 reais equivalia a dois salários e meio. No ano passado, o valor já era equivalente a um salário e meio.

A promessa de campanha de Lula é corrigir a tabela para que, até 2026, quem recebe até cinco mil reais seja isento de IR. A tributação da renda, com as mexidas nas tabelas e discussão sobre mudanças no imposto para os mais ricos deve ser discutida numa próxima fase da reforma tributária, a ser enviada ainda no primeiro trimestre para o Congresso, conforme previsão na emenda constitucional que mexeu na tributação do consumo e foi promulgada em dezembro do ano passado.

