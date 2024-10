Grupo Fleury otimiza logística de coletas a domicílio com o uso de IA

O Grupo Fleury vem apostando na inteligência artificial para melhorar a logística de coleta em domicílio de amostras para exames clínicos. Em parceria com a Vuupt, startup que otimiza trajetos e entregas, o Fleury evitou que os atendentes rodassem 1,4 milhão de quilômetros no ano passado, o equivalente a 34 voltas em torno da Terra. Com isso, o custo médio das coletas diminuiu 21% e a produtividade aumentou 17%. O atendimento móvel é uma das apostas do Fleury para diversificar o faturamento. No segundo trimestre, o serviço cresceu 20% sobre o mesmo período de 2023 e representou 7% da receita bruta de 2,1 bilhões de reais.

Publicado em VEJA, outubro de 2024, edição VEJA Negócios nº 7