Governo vai leiloar jazidas de ouro, diamantes e caulim em novembro

Por meio do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) serão vendidos no próximo dia 27 de novembro, os direitos para explorar jazidas de diamantes na Bahia, ouro em Tocantins e caulim — mineral utilizado na fabricação de cerâmica, papel, tintas, plásticos e na indústria farmacêutica — no Pará. O Serviço Geológico do Brasil (SGB) realizará o leilão e deve divulgar o edital ainda neste mês.

Podem participar empresas nacionais ou estrangeiras, fundos de pensão e de investimento, sozinhas ou em conjunto com outras empresas. A seleção será realizada por meio de contrato de Promessa de Cessão de Direitos Minerários. Confira a localização das jazidas minerais: