Governo adia relatório bimestral com novo contigenciamento no radar

Giro VEJA - sexta, 20 de setembro

A mudança de Marçal e a reação de Bolsonaro à fala do coach sobre facada

Após alguns encontros tumultuados com cadeirada e gritaria, o clima foi mais ameno entre os candidatos à prefeitura de São Paulo em debate realizado nesta sexta-feira, 20, pelo SBT. Pablo Marçal (PRTB) chegou a pedir perdão aos eleitores pelo tom mais agressivo que tem adotado nos embates. A mudança de tom do coach, a opinião de Bolsonaro sobre a comparação entre a cadeirada de Datena e a facada que levou em 2018 e o andamento das investigações sobre os incêndios no país são temas do Giro VEJA.