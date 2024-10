Governo adia relatório bimestral com novo contigenciamento no radar

O Ministério do Planejamento, comandado por Simone Tebet, adiou a divulgação do aguardado Relatório Bimestral de Receitas e Despesas. A coletiva de apresentação, que estava prevista para esta sexta-feira, 20, foi remarcada para a próxima segunda-feira, 23. No entanto, segundo a pasta, o documento será encaminhado ainda hoje, provavelmente à noite, ao Congresso Nacional.

O documento, de extrema relevância para o acompanhamento da execução orçamentária do governo, traz as projeções mais recentes sobre receitas e despesas primárias, essenciais para o cumprimento da meta fiscal estabelecida.

Essa mudança ocorre em um momento crítico. Na última divulgação, em julho, o governo foi forçado a congelar 15 bilhões de reais do orçamento federal, uma medida necessária para respeitar os limites de gastos impostos pelo novo arcabouço fiscal. O relatório a ser apresentado nesta segunda-feira pode trazer novas restrições orçamentárias, ainda que de menor magnitude. Fontes indicam que o governo já trabalha com a possibilidade de um novo bloqueio, estimado em menos de 5 bilhões de reais

Essa postura reflete o esforço do Executivo em ajustar suas contas e evitar um descontrole fiscal. O governo possui uma tarefa difícil: garantir que o déficit permaneça dentro dos limites, enquanto equilibra demandas sociais e de investimento.