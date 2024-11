Google bloqueou mais de 14 milhões de ataques e fraudes em celulares Android

A nova versão do sistema de segurança do Google está funcionando desde junho e, segundo a empresa, já bloqueou mais de 14 milhões de tentativas de instalação de aplicativos suspeitos em celulares Android. O balanço do Google Play Protect foi divulgado nesta terça-feira, 12, pela empresa.

Aprimorada, a ferramenta verifica o aparelho em busca de ameaças de segurança e vulnerabilidades, e com isso conseguiu proteger usuários que tentaram instalar algum entre os mais de 38 mil aplicativos identificados como potenciais ameaças à segurança do aparelho.

Os aplicativos são bloqueados quando são uma vez baixados fora das lojas oficiais e contém permissões sensíveis frequentemente solicitadas por fraudadores para roubar senhas de uso único via SMS ou notificações, ou espionar o conteúdo da tela, por exemplo. Essas informações geralmente são captadas por criminosos que cometem fraudes financeiras.

Entre as categorias de apps bloqueados, os mais comuns se tratam daqueles que imitam serviços populares, como mensagens, jogos de apostas e e-commerce, representando risco sensível de golpes para as pessoas. “Nossos alvos foram aplicativos potencialmente fraudulentos que solicitam permissões confidenciais, frequentemente explorados para fraude financeira”, diz Regina Chamma, diretora de Parcerias para Google Play na América Latina. “Os números que observamos demonstram a importância de iniciativas voltadas para a segurança digital em nosso país e como temos trabalhado para aumentar a segurança dos usuários Android e no Google Play no Brasil.”