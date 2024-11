Gol fecha acordo para sair da recuperação judicial nos Estados Unidos

Por meio de fato relevante divulgado nesta quarta-feira, a Gol e a Abra, sua principal investidora, anunciaram que firmaram um acordo de reestruturação para ajudar a Gol a reduzir sua dívida antes de sair do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11, que começou em janeiro deste ano.

Com o acordo, a Gol planeja reduzir significativamente sua dívida com a conversão de até US$ 1,7 bilhão em ações ou extinguir essa dívida antes de encerrar o processo de recuperação. A Abra, sua investidora, que possui créditos de US$ 2,8 bilhões, concordou em converter cerca de 950 milhões de dólares desses créditos em novas ações, além de reestruturar outros US$ 850 milhões em dívidas.

Dessa quantia reestruturada, 250 milhões de dólares serão automaticamente convertidos em ações após 30 meses da saída da Gol do Chapter 11. Credores da empresa, representados por meio de um comitê, também receberão ações avaliadas em até US$ 235 milhões. A Gol prevê levantar até US$ 1,85 bilhão em novo capital na forma de uma linha de crédito de saída do procedimento de Chapter 11. O acordo, segundo o comunicado, reduz custos e elimina incertezas jurídicas, facilitando o avanço no processo de reestruturação.

A companhia aérea informa ainda que continua operando normalmente e prevê sair do processo de recuperação judicial até abril de 2025, com uma situação financeira mais sólida e planos para expandir suas operações junto com a Avianca, também parte do grupo Abra.