GM investirá R$ 5,5 bi nas fábricas de SP e anuncia primeiro híbrido flex

A General Motors anunciou nesta quarta-feira, 4, que investirá 5,5 bilhões de reais nas fábricas de São Paulo. Esses aportes fazem parte do plano lançado em janeiro pela montadora, que prevê a entrada de 7 bilhões de reais no país entre 2024 e 2028. Os recursos serão destinados para fábricas em São Caetano do Sul e em São José dos Campos.

Os investimentos serão voltados para a renovação do portfólio de produtos, o que inclui a produção de dois modelos híbridos leves com um motor a gasolina ou etanol e outro elétrico, linha que chegará primeiro no mercado brasileiro. Além disso, a GM tem por objetivo novas tecnologias, atualizações nas operações e novos negócios, como o cumprimento do compromisso de práticas sustentáveis e mais ofertas de alternativa zero emissão.

O país é o terceiro maior mercado da Chevrolet, uma das marcas da empresa, no mundo. “O Brasil e a América do Sul são centrais na nossa estratégia global”, disse Rory Harvey, vice-presidente executivo e presidente de mercados globais da General Motors, em evento de anúncio, sediado no Centro Tecnológico da montadora em São Caetano do Sul.

A companhia já havia anunciado, em julho deste ano, 1,2 bilhão de reais para o complexo industrial de Gravataí, no Rio Grande do Sul, para atualizações do Chevrolet Onix e Onix Plus e para a chegada de um produto inédito em 2026. Dois dos carros mais vendidos da marca no Brasil, tanto o hatch quanto o sedã compactos ganharão novos visuais e mudanças na parte mecânica. A montadora também confirmou que outros 300 milhões de reais de seu plano de desenvolvimento serão investidos na unidade de Joinville, onde produz motores e transmissões.