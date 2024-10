Globo anuncia plano mais barato do Globoplay e traz novidades para anunciantes

A Rede Globo anunciou seus novos projetos para o mercado publicitário e apresentou números otimistas registrados pela empresa neste ano em evento em São Paulo, o Upfront Globo 2025, nesta quarta-feira, 16.

Segundo a diretora de negócios integrados em publicidade, Manzar Feres, a empresa teve em 2024 o segundo maior crescimento de receitas publicitárias em doze anos. “Nas plataformas digitais, então, o crescimento foi o dobro do mercado”, afirma a diretora. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, em relação aos números da rede no primeiro trimestre deste ano. Foram investidos 2,33 bilhões de reais em contratos fechados, cujas vendas publicitárias para anúncios representaram 64% do arrecadado entre janeiro, fevereiro e março. A receita líquida total foi de 3,7 bilhões de reais.

Em estatísticas de público, Feres ressaltou que a plataforma de vídeos on-line da Globo possui mais audiência do que todas as plataformas de vídeos somadas, gratuitas ou pagas. Esse afluente, o Globoplay, cresceu sua demanda em 40% comparado com o mesmo período em 2023. Quando considerada apenas a televisão, o consumo é ainda quatro vezes maior. O seu maior exemplo é a transmissão das Olimpíadas de Paris em 2024, que alcançou 140 milhões de brasileiros. Somado a isso, a executiva anunciou a TV 3.0: “ela vai mudar toda a maneira de fazer negócios na televisão”, disse.

Eventos ao vivo

Segundo ela, a nova proposta colocará a TV aberta no ambiente digital, permitindo que dezenas de milhões de pessoas assistam a determinado evento ao vivo ao mesmo tempo sem delay. Haverá o aprimoramento na infraestrutura que hoje não permite que muitos telespectadores assistam simultaneamente, sem sobrecarregamento, a uma final de Copa do Mundo, por exemplo. “Para os anunciantes, a possibilidade de trabalhar em fio completo, no mesmo ambiente, com novos formatos, personalização e relevância contextual. Tudo sendo resolvido no controle remoto”, explicou Manzar.

Plano mais barato do Globoplay

O serviço de streaming Globoplay também terá atualizações. Anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt, a estratégia é um novo tipo de assinatura, que será lançada em 4 de novembro. Com redução de preço ao consumidor, o Plano Padrão com Anúncios vai oferecer mais oportunidades para que os anunciantes deixem suas mensagens em séries, novelas, realities e esportes. Um novo formato publicitário, o Frame Ads, será destinado às companhias que querem falar com os fãs que exclusivamente acompanham as câmeras ao vivo do Big Brother Brasil.

O modelo de assinatura terá ainda o Plano Padrão, que oferece todas as produções acima, sem anúncios, e o plano Premium, que agrega o acesso aos 27 canais ao vivo, incluindo Sportv, Multishow, GNT, Gloob, entre outros. Na versão gratuita, o usuário pode continuar fazendo login para assistir à TV Globo ao vivo de onde quiser, incluindo trechos das novelas e conteúdos sobre esporte sob demanda. “É uma reformulação das ofertas que democratiza o acesso ao streaming, trazendo ao usuário o que há de conteúdo mais relevante e, aos anunciantes, uma oportunidade única de exposição para suas marcas”, declarou a emissora.