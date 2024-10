Gestora do Nubank lança ETF ligado a empresas brasileiras e estrangeiras

A Nu Asset, gestora do Nubank, trouxe hoje aos investidores o seu mais novo ETF, sigla para Exchange-Traded Fund, ou seja, fundo que replica o desempenho de um indicador de mercado e tem suas cotas negociadas na bolsa de valores. Batizado de Nu Ibovespa B3 BR+, o novo ETF terá o código NBOV11 na B3 e vai replicar o desempenho do índice Ibovespa B3 BR+, que combina empresas pertencentes ao Ibovespa com companhias brasileiras negociadas no exterior e que tenham BDRs (Brazilian Depositary Receipts) — recibos negociados no Brasil com lastro em ações estrangeiras.

Segundo o Nubank, a criação do Ibovespa B3 BR+ tem o intuito de ser uma evolução do Ibovespa, criado em 1968 e que mede o desempenho das ações mais líquidas da bolsa de valores. Com a adição de BDRs de empresas brasileiras negociadas lá fora, o novo índice conta com 91 ativos e tem rebalanceamento quadrimestral.

Entre os papéis de maior peso no novo indicador estão nomes já grandes dentro do próprio Ibovespa, caso de Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Eletrobras. A esses nomes se juntam empresas negociadas no mercado americano, caso de Nubank — a segunda maior participação no novo índice, com 8,4% –, XP, Stone, Inter e PagSeguro.

“O lançamento do NBOV11 reforça o compromisso da Nu Asset com o desenvolvimento do mercado de ETFs no Brasil e, neste primeiro momento, de ampliar alternativas de renda variável para o investidor”, afirma Andrés Kikuchi, diretor-executivo da Nu Asset Management, em nota.

Com o lançamento de hoje, a Nu Asset já soma cinco ETFs ofertados ao mercado em um período de um ano. O NBOV11 tem taxa de administração de 0,10% ao ano e liquidez em D+2 — a conversão do pedido de resgate em dinheiro ocorre em dois dias. O investimento inicial é de 100 reais na abertura dos negócios, e o valor da cota mudará conforme a demanda e a oferta na bolsa de valores.