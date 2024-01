Gasolina sobe 27% na Argentina em meio à crise inflacionária

Giro VEJA - 3 de janeiro

Tensão no Oriente Médio e a suspensão de medidas de Milei na Argentina

Duas explosões mataram nesta quarta-feira, 3, mais de 100 pessoas que caminhavam em direção ao túmulo de Qassem Soleimani, general iraniano que foi morto por um ataque com drone dos Estados Unidos em 2020, no Irã. A tensão no Oriente Médio, a suspensão de parte do "megadecreto" de Milei na Argentina e a MP da reoneração da folha são os destaques do Giro VEJA.