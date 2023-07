Galípolo e Aquino são empossados no BC e compõem Copom de agosto

O economista Gabriel Galípolo e o advogado Ailton Aquino dos Santos assumiram nesta quarta-feira, 12, suas cadeiras no Banco Central. Os novos diretores assumem os postos de Política Monetária e Fiscalização, respectivamente, e farão parte da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

O Comitê é formado pelo presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, e pelos oito diretores — entre eles, Galípolo e Aquino. Na última reunião do Copom, onde foi mantida a taxa em 13,75% ao ano, houve uma sinalização de corte em caso da manutenção do processo de desinflação, O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador da inflação oficial do país, marcou deflação de 0,08% em junho, numa nova desaceleração. No acumulado de 12 meses, a inflação é de 3,16%, ligeiramente abaixo do centro da meta, de 3,25%.

Galípolo e Aquino foram sabatinados e aprovados pelo Senado Federal na semana passada. O ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda assume o posto na expectativa de fortalecer uma aproximação entre a gestão Lula e a autoridade monetária, num momento de estremecimento da relação, devido a pressão para o corte na taxa de juros. Galípolo, aliás, é aventado como possível nome para suceder Campos Neto, cujo mandato vai até dezembro de 2024. Aquino, que é servidor de carreira do BC, assume uma pasta técnica e é primeiro negro a assumir uma diretoria no órgão.

