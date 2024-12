França vive crise ‘brasileira’ com reação do mercado ao Orçamento de 2025

Não é só no Brasil que o debate (essencialmente político) sobre como manejar as contas públicas tem balançado os mercados financeiros. Nesta manhã, o principal índice de ações da França cai quase 1%, reflexo das disputas sobre o Orçamento de 2025.

O partido de extrema-direita francês, comandado por Marine Le Pen, ameaça o ministro das Finanças, Antoine Armand, com um voto de desconfiança, caso ele não ceda às demandas feitas pela sigla.

A discussão em torno do Orçamento francês já fez os juros da dívida do país saltarem a máximas históricas, alcançando o patamar da dívida grega.

Na Alemanha, que terá eleições antecipadas em fevereiro, o estopim da crise política também foi ao redor do Orçamento do próximo ano. O chanceler Olaf Scholz buscava flexibilizar as regras de gastos do país para ampliar investimentos, mas sofreu resistência do partido FDP, que formava a coalizão que governava a Alemanha.

As ações europeias cedem nesta segunda, assim como os futuros das bolsas americanas. Nos EUA, investidores retomam os negócios após o feriado de Ações de Graças, na quinta, seguido pelo pregão mais curto na sexta.

Continua após a publicidade

A agenda começa fraca, mas a semana será marcada pela divulgação de dados oficiais de emprego no mercado americano.

Assim como na Europa, o Brasil continuará a viver sua assombração em volta das contas públicas. Na sexta, as ações registraram um alívio com a sinalização do Congresso de que Brasília entregará um ajuste de gastos condizente com o arcabouço fiscal. Investidores estrangeiros parecem satisfeitos com a sinalização: o EWZ, fundo que representa a bolsa brasileira em Nova York, destoa de Wall Street e avança quase 1% nesta manhã.

Agenda do dia

8h25: BC publica boletim Focus

10h: Galípolo participa de Fórum Político da XP, em SP

17h15: Christopher Waller (Fed) discursa

18h30: John Williams (Fed) fala

