Fórum de VEJA NEGÓCIOS sobre transição energética inaugura Usina São Paulo

No dia 21 de outubro, o Fórum VEJA NEGÓCIOS Oportunidades do Brasil na Transição para a Energia Verde, ocupará o novo espaço da Casa Fasano, na Usina São Paulo, na zona sul da cidade. O fórum será o primeiro grande evento desse local, que faz parte da recuperação da antiga Usina de Traição. Apresentada como um novo cartão postal da cidade, a Usina São Paulo será um espaço multiuso de 30 mil metros quadrados com restaurantes, escritórios, opções de lazer e arte no prédio restaurado da hidrelétrica construída sobre o Rio Pinheiros em 1940 e que fez parte do abastecimento de energia da capital paulista até 1992.

A primeira fase das obras foi inaugurada neste mês, pelas empresas que formam a Usina São Paulo: as construtoras JHSF e FEHU e a incorporadora RFM, junto com o governo de São Paulo. As obras tiveram investimentos de 35 milhões de reais.

Além da Casa Fasano, também estão prontas uma área de escritórios corporativos, estacionamento, conexão com o sistema viário da Marginal Pinheiros. Para conectar a Usina São Paulo com a Marginal Pinheiros, as empresas investiram 25 milhões de reais. As obras da segunda fase já começaram e estão voltadas para a modernização do prédio atual da Usina São Paulo. O prédio também terá rooftop com mirante e tem previsão para entrar em operação no segundo semestre do ano que vem.

Realizado em um local marcado por essa transformação completa, o evento de VEJA Negócios inaugura a Casa Fasano abordando um dos temas contemporâneos mais relevantes, e ao lado de um símbolo histórico do sistema de fornecimento de energia elétrica.

A grande transformação no uso da energia, com novas tecnologias e a substituição de fontes poluentes por opções limpas, é um movimento mundial inexorável. E o Brasil se destaca entre os países mais bem posicionados para essa mudança, por vocação natural e pelas iniciativas inovadoras que já são uma realidade.

O evento vai abordar detalhes sobre a evolução, as oportunidades e os investimentos, além de reunir os principais atores da transição energética em curso. Autoridades do setor público, investidores, dirigentes de grandes empresas, consultores e estudiosos do tema vão apresentar caminhos para identificar potencialidades e transformá-las em um motor de crescimento econômico e desenvolvimento social, ao mesmo tempo que preservam o ambiente e avançam nos objetivos globais de combate às mudanças climáticas.

Com uma plateia de 150 lugares, o Fórum VEJA NEGÓCIOS – Oportunidades do Brasil na Transição para a Energia Verde é voltado para o público dos setores produtores e consumidores de energia, que terá a chance de participar de um ambiente de reflexões e trocas de pontos de vista relevantes para a transição energética no Brasil.