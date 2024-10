Fórum de VEJA NEGÓCIOS reúne principais nomes da transição energética em SP

Autoridades e representantes de setores produtores e consumidores de energia estarão reunidos nesta segunda-feira, 21, no fórum VEJA NEGÓCIOS Oportunidades do Brasil na Transição para a Energia Verde. O evento inaugura o novo espaço da Casa Fasano, que faz parte da área revitalizada em torno da Usina São Paulo, na zona sul da capital paulista. O evento é transmissão ao vivo pelo VEJA+, a plataforma de streaming gratuita de VEJA, e no canal de VEJA no YouTube.

A grande transformação no uso da energia, com novas tecnologias e a substituição de fontes poluentes por opções limpas, é um movimento mundial inexorável. E o Brasil se destaca entre os países mais bem posicionados para essa mudança, por vocação natural e pelas iniciativas inovadoras que já são uma realidade. O diretor de redação de VEJA, Maurício Lima, destacou o posicionamento do país no cenário, mas chamou atenção para a necessidade de políticas públicas consistentes. “As oportunidades são vastas, mas precisamos de políticas opíblicas consistentes e menos conversa afiada. É necessário um compromisso firme com a inovação para o Brasil se tornar uma referência global e ter um futuro mais justo”.

Os temas abordados pelos especialistas, autoridades e representantes das principais empresas envolvidas na transição energética vão tratar da visão dos setores público e privado, produtivo e consumidor de energia. Também haverá painéis sobre combustíveis renováveis, hidrogênio verde e a transição energética no transporte.

Em um local marcado por uma completa renovação como é a Usina São Paulo, o público selecionado de 150 participantes vai assistir a painéis sobre detalhes sobre a evolução, as oportunidades, os investimentos e caminhos para identificar potencialidades e transformá-las em um motor de crescimento econômico e desenvolvimento social, ao mesmo tempo em que preservam o ambiente e avançam nos objetivos globais de combate às mudanças climáticas.

Confira a programação do fórum VEJA NEGÓCIOS Oportunidades do Brasil na Transição para a Energia Verde

8h50 – Boas-vindas – Maurício Lima, diretor de redação de VEJA

9h – Painel 1 – O capital para fazer a transição

Luciana Costa – diretora de Transição Energética do BNDES

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste

José Pugas, sócio da gestora JGP

Mediação: Juliana Machado, editora de VEJA e VEJA Negócios

10h – Painel 2 – Oportunidades do setor privado

Rodrigo Rollemberg, secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Bate-papo com:

Rodrigo Rollemberg, secretário do MDIC

Alessandro Rizzato, gerente da Mobilização Empresarial pela Inovação da CNI

Pablo Fava, presidente da Siemens

Eduardo Sattamini, presidente da Engie

Mediação: José Roberto Caetano, redator-chefe de VEJA e VEJA Negócios

11h – Painel 3 – Combustíveis renováveis: o Brasil reforça a liderança

Camilo Adas, diretor de transição energética da Be8 e diretor de energia da Fiesp

Pedro João Zahran Turqueto, vice-presidente da Copa Energia

Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional

Mediação: Diego Gimenes, repórter e apresentador de VEJA e VEJA Negócios

13h30 – Pronunciamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

14h – Painel 4 – Os desafios de governança do setor e de segurança do fornecimento de energia

Reinaldo da Cruz Garcia, diretor de Estudos de Energia Elétrica da EPE

Bate papo:

Reinaldo da Cruz Garcia, diretor de Estudos de Energia Elétrica da EPE

Reynaldo Passanezi Filho, presidente da Cemig

Mediação: Ricardo Ferraz, editor e apresentador de VEJA

15h – Painel 5 – A nova fronteira do hidrogênio

Paulo Alvarenga, CEO da thyssenkrupp e conselheiro da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV)

Gilney Bastos, presidente da White Martins e da Linde na América Latina Sul

Ludmila Nascimento, diretora de Energia e Descarbonização da Vale

Mediação: José Roberto Caetano, redator-chefe de VEJA e VEJA Negócios

15h40 – Painel 6 – A transição no transporte

Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea –Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores

Alexandre Baldy, presidente da BYD

Mediação: Diego Gimenes, repórter e apresentador de VEJA e VEJA Negócios

16h10 – Painel 7 – O petróleo e a transição energética

Maurício Tolmasquin, diretor executivo de transição energética da Petrobras

Flávio Rodrigues, vice-presidente de Relações Corporativas da Shell Brasil

Décio Oddone, presidente da Brava Energia

Mediação: Juliana Machado, editora de VEJA e VEJA Negócios

