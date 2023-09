Focus: Mercado reduz projeção para inflação e eleva PIB

As projeções do mercado referentes ao índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sofreram uma revisão para baixo. De acordo com o mais recente Boletim Focus divulgado pelo Banco Central na manhã de segunda-feira, 18, os economistas agora estimam uma inflação de 4,86% para 2023, uma redução em relação à previsão anterior de 4,93%.

O relatório também trouxe uma sutil revisão para 2024, com a inflação esperada sendo ligeiramente reduzida para 3,86% ao ano, em comparação com 3,89% no boletim anterior.

Os economistas também elevaram a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2023, de 2,64% para 2,89%. Olhando mais à frente, para 2024, a projeção do PIB também foi revista para cima, passando de 1,47% para 1,50%.

Em relação à taxa básica de juros, o boletim manteve as projeções inalteradas para os próximos anos. A Selic, continua fixada 11,75% para o final de 2023. Para 2024 e 2025, as projeções também permanecem estáveis em 9% e 8,50%, respectivamente, consistentes com as estimativas das semanas anteriores.

Continua após a publicidade

Publicidade