Fitch rebaixa classificação da China para ‘negativa’

A Fitch Ratings, agência de classificação de risco, emitiu um alerta sobre a economia chinesa ao ajustar sua perspectiva para negativa na classificação de crédito soberano.

Em meio a um cenário de incerteza em sua transição para novos modelos de crescimento econômico, a mudança reflete os desafios crescentes que a China enfrenta em suas finanças públicas.

A agência de classificação de risco destacou que as preocupações com os déficits fiscais e o aumento da dívida pública nos últimos anos estão aumentando, o que está prejudicando as reservas fiscais do país. A agência destacou que a política fiscal provavelmente terá um papel crucial no suporte ao crescimento nos próximos anos, o que poderá resultar em uma tendência de aumento constante da dívida.

Por conta disso, a Fitch prevê que a dívida explícita dos governos central e locais da China aumentará para 61,3% do PIB em 2024, comparado com os 56,1% de 2023, indicando uma clara deterioração em comparação aos níveis de 38,5% em 2019. Parte da deterioração é atribuída à prolongada retração no setor imobiliário, que teve um impacto significativo nas receitas dos governos locais.

Ao mesmo tempo, a agência projeta que o déficit do governo geral da China suba para 7,1% do PIB em 2024, comparado a 5,8% em 2023, marcando o maior déficit desde 2020 quando as restrições relacionadas à Covid-19 impactaram severamente a economia.

Continua após a publicidade

Apesar de ter rebaixado a perspectiva de “estável” para negativa, indicando a possibilidade de um downgrade no médio prazo, a Fitch manteve sua classificação creditícia em ‘A+’, que é o terceiro nível mais alto. Essa mudança reflete uma tendência global, com outras agências também mantendo aval.

A Ficth enfatizou que a economia chinesa continua forte e diversificada, com previsões sólidas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em comparação com outras nações. Ele destacou também a importância crucial do papel que a China desempenha no comércio global, suas finanças externas sólidas e o status do yuan como uma moeda de reserva.

Em termos de crescimento econômico, a Fitch prevê que a China diminuirá para 4,5% em 2024, em comparação com 5,2% no ano anterior, enquanto o Fundo Monetário Internacional espera um crescimento de 4,6% este ano.