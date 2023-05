Fit Combustíveis traz bandeira Gulf para postos de abastecimento no país

O mercado de posto de combustíveis ganha uma nova bandeira no País. A Gulf, marca da centenária empresa americana Gulf Oil, vai desembarcar no Brasil. A novidade é fruto de uma parceria com a Fit Combustíveis, principal distribuidora de combustíveis de postos Bandeira Branca em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Fit assinou um acordo de comercialização exclusiva da marca. Os planos são abrir mais de 200 postos licenciados da Gulf até 2024. O investimento é de 700 milhões de reais, com expectativa de movimentar 20 bilhões de reais no mercado brasileiro.

“Estamos comprometidos em trabalhar para impulsionar o crescimento sustentável da indústria de combustíveis no país, promovendo inovação tecnológica e práticas responsáveis. Combinando a expertise da Fit Combustíveis com a reputação global da Gulf, estamos confiantes de que juntos alcançaremos um sucesso significativo tanto para o mercado revendedor quanto para os consumidores” comenta Jorge Monteiro, CEO da Grupo Fit.

Entre as novidades, a Fit anunciou a aquisição exclusiva da gasolina aditivada produzida pela Refit, primeira refinaria particular de petróleo localizada no Rio de Janeiro. O combustível, segundo a empresa, contribui para uma maior eficiência dos motores.

A Gulf foi fundada em 1901 e inaugurou seu primeiro posto de combustível em 1913. A empresa tem presença no automobilismo desde sua origem, investindo em parcerias, como o mais recente patrocínio a equipe Williams Racing de Fórmula 1, para a temporada de 2023.