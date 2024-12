Fintech cearense está de mudança para a Faria Lima

Fundada em 2021, a fintech cearense Mêntore Bank acaba de abrir um escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, com o objetivo de acelerar o crescimento. Seu principal negócio é a gestão de folhas de pagamento, que deve movimentar 25 bilhões de reais neste ano — o dobro do registrado em 2023. Além de prospectar novos clientes, a chegada ao coração do mercado financeiro nacional também servirá para impulsionar as operações de crédito da Mêntore, cuja carteira soma 1,2 bilhão de reais atualmente.

Com reportagem de Juliana Machado

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8