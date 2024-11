Expectativa por inflação e véspera de feriado colocam Wall Street no negativo

A véspera de feriado nos Estados Unidos, que celebram amanhã o Dia de Ação de Graças, sobrecarrega a agenda de indicadores nesta quarta-feira. O mais relevante é o PCE, a medida de inflação usada pelo Fed para calibrar a taxa de juros do país.

O dado mais recente, referente a setembro, mostra que os preços nos Estados Unidos haviam avançado 2,1% no ano, muito próximo da meta perseguida pelo Fed, de 2% ao ano. A dúvida, porém, é se a tendência permanecerá, questionamento que ganhou mais força após a eleição de Donald Trump. Esse passa a ser o fator-chave para o futuro da política monetária nos Estados Unidos. O Fed mostrou que tinha os instrumentos para fazer a inflação retroceder – a dúvida é qual o tamanho do esforço com um eventual aumento de gastos e produtos importados mais caros nos Estados Unidos.

Para além do PCE, os EUA divulgam ainda a segunda leitura do PIB do segundo trimestre e os pedidos semanais de seguro-desemprego, uma medida que ajuda a ler a solidez da economia americana após o prolongado aperto de juros por lá.

De qualquer forma, investidores tendem a se mover com cautela em véspera de feriado, o que ajuda a explicar a queda nos índices futuros nesta manhã, isso após o fechamento recorde de Nasdaq e Dow Jones no pregão de ontem.

Já na Europa, os índices da zona do euro continuam a mostrar o receio de investidores sobre uma eventual maior taxação de produtos europeus que entram nos Estados Unidos, na sequência da investida de Trump contra México, Canadá e China. Há ainda a desvalorização do euro, sob a expectativa de novas quedas na taxa de juros no bloco.

No Brasil, o destaque é o relatório do Caged, que mostra as condições do mercado formal de trabalho. O EWZ, fundo que representa a bolsa brasileira em Wall Street, começa a manhã em alta, mostrando que o Ibovespa pode estender os ganhos registrados na véspera. É uma aposta incerta, dado que investidores continuam a pressionar Brasília para a divulgação do pacote de corte de gastos.

Agenda do dia

9h: Diretor do BC Paulo Picchetti abre o G20 TechSprint, em Brasília

9h30: Lula abre o Encontro Nacional da Indústria

10h30: EUA publicam segunda leitura do PIB do 3TRI

10h30: EUA anunciam pedidos de auxílio-desemprego da semana até 23/11

12h: EUA divulgam PCE de outubro

14h: Secretário Guilherme Melo abre cerimônia de 32 anos da SPE/Fazenda

14h30: Caged de outubro

14h30: BC publica fluxo cambial semanal

17h30: Campos Neto e Galípolo encerram o G20 TechSprint

