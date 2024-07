Ex-diretora da Americanas volta ao Brasil e entrega passaporte à PF

A ex-diretora da Americanas Anna Christina Ramos Saicali voltou ao Brasil nesta segunda-feira, 1º de julho, após se apresentar ontem à Justiça em Lisboa. Saicali foi alvo de uma operação da Polícia Federal na semana passada, que investiga fraudes bilionárias no balanço da Americanas. Ela não será detida porque teve o pedido de prisão revogado pela Justiça.

A sentença do juiz Marcio Muniz da Silva Carvalho, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a proíbe de deixar o país. Ela entregou o passaporte para as autoridades.

A executiva é considerada pela investigação conduzida pelo Ministério Público Federal uma das principais envolvidas no esquema de fraudes em balanços da Americanas e considerada braço direito do ex-CEO da companhia Miguel Gutierrez, preso na última sexta-feira e solto no dia seguinte.

Saicali desembarcou no Brasil em Guarulhos por volta das 6h40 e, em seguida, foi à Delegacia Especial da Polícia Federal dentro do aeroporto, segundo o portal G1. Ela deixou o local por volta das 7h50 e não falou com a imprensa.

Continua após a publicidade

Lista da Interpol

Assim como Gutierrez, ela chegou a ser incluída na Difusão Vermelha da Interpol, uma lista de procurados da Justiça foragidos no exterior e que devem ser extraditados. Ambos tiveram mandados de prisão preventiva expedidos, mas não estavam no Brasil. A executiva é acusada de ajudar a criar documentos falsos da Americanas para serem apresentados à auditoria, com números inflados nos balanços.

Ex-CEO do banco digital da Americanas, o AME, Saicali estava afastada das funções executivas da varejista desde fevereiro do ano passado. Ela também atuou como diretora-presidente e presidente do Conselho de Administração da B2W, braço de varejo digital do grupo Americanas.