EUA: Núcleo de inflação desacelera para 0,1% em agosto, abaixo da estimativa

O índice de preços dos Estados Unidos, o PCE, subiu 0,1% no mês de agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo governo americano. Na taxa anualizada, o PCE ficou em 2,2%. próximo da meta perseguida pelo Fed, o banco central americano, de 2%.

Ambos os dados vieram abaixo das projeções do mercado, que estimavam variações de 0,2% e 2,3%, respectivamente.

Os dados eram esperados com forte expectativa pelo mercado, já que os Estados Unidos iniciou o ciclo de cortes das taxas de juros. O comportamento da inflação deve ajudar a balizar as apostas para mais um corte na taxa, que foi reduzida em 0,5 ponto na última reunião.

A maioria dos analistas, 52%, aposta na redução de mais meio ponto da taxa, indo para o intervalo de 4,25% a 4,5%, no próximo encontro do Fed. Ontem, antes dos dados de inflação, 49% viam espaço para o corte de 0,5 ponto, enquanto 51% apostavam numa redução de 0,5 ponto. Os dados são da ferramenta CME FedWatch

Dados

A inflação de agosto nos EUA desacelerou em relação aos 0,2% em julho. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o núcleo do PCE subiu 0,1% no oitavo mês do ano, após avançar 0,2% em julho. Na comparação anual, aumentou 2,7%.