EUA: Inflação ao consumidor em setembro varia 0,2%, acima da estimativa do mercado

O índice de inflação nos Estados Unidos (CPI) teve uma ligeira alta de 0,2% em setembro, repetindo exatamente a variação registrada em agosto e julho. Com o resultado de setembro, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) acumula alta de 2,4%. O resultado, no entanto, vem um pouco acima do consenso de 0,1%.

Os grupos de moradia e de alimentos, com destaque para ovos e carnes, são os que mais pressionaram o índice. O grupo de moradia subiu 0,2% em setembro, enquanto o de alimentos aumentou 0,4%, superando o aumento de 0,1% registrado em agosto. Juntos, esses dois índices contribuíram com mais de 75% do aumento mensal de todos os itens.

Diferentemente do Brasil, onde o preço da energia é um dos fatores de pressão inflacionária, nos Estados Unidos, a energia ficou mais barata: o índice caiu 1,9% no mês, após uma queda de 0,8% no mês anterior.

O índice de alimentos para consumo dos norte-americanos em casa aumentou 0,4% em setembro, enquanto o índice de alimentos fora de casa subiu 0,3% no mês, destaca o Departamento de Estatísticas Trabalhistas dos EUA. Entre os destaques, de alta na alimentação dos americanos, o índice de carnes, aves, peixes e ovos subiu 0,8% em setembro, com o preço dos ovos disparando 8,4% no mês.

Continua após a publicidade

O grupo frutas e vegetais também apresentou alta de 0,9%, revertendo a queda de 0,2% observada em agosto. Outros grupos alimentares que registraram aumentos foram cereais e produtos de panificação (+0,3%) e outros alimentos em casa (+0,2%).

O índice de todos os itens, excluindo alimentos e energia, subiu 0,3% em setembro, assim como no mês anterior. Os índices que aumentaram em setembro incluem moradia, seguro de veículos, assistência médica, vestuário e tarifas aéreas. Os índices de recreação e comunicação estão entre os que apresentaram queda no mês.