EUA criam 206 mil vagas de emprego em junho, acima do esperado

O mercado de trabalho dos Estados Unidos continua a exibir sinais de vigor. Em junho, o relatório de emprego (payroll) registrou a criação de 206 mil novos postos de trabalho. Embora este número represente uma desaceleração em comparação aos 218 mil novos empregos registrados em maio, supera a mediana do mercado, que previa um aumento de 191 mil postos para junho.

A taxa de desemprego, no entanto, subiu de 4,0% para 4,1%. Embora esse leve aumento possa indicar uma desaceleração do mercado de trabalho, a participação na força de trabalho avançou de 62,5% para 62,6%. Isso sugere que, apesar do aumento na taxa de desemprego, mais pessoas estão otimistas sobre suas chances de encontrar emprego.

O salário médio por hora subiu 10 centavos em junho, ou 0,3%, atingindo US$ 35. Nos últimos 12 meses, o rendimento médio por hora teve um incremento de 3,9%.

A análise destes dados reforça as preocupações do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), conforme destacado na ata da reunião divulgada na última quarta-feira. Segundo Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, as preocupações de que o mercado de trabalho ainda está apertado alimentam a expectativa de que o Fed pode adotar uma postura mais acomodatícia em relação à taxa de juros.

Continua após a publicidade

Ele observa que os sinais de desaceleração no crescimento de empregos, combinados com um aumento na participação da força de trabalho, indicam que o Fed pode ser mais cauteloso na condução da política monetária.

Na ata divulgada pelo Fed no início da semana, o Fomc afirmou que aguardará por mais dados positivos na economia antes de considerar a redução das taxas de juros.